Düzce'de jandarmadan 180. yıl konvoyu

DÜZCE (AA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla araçlarla şehir turu gerçekleştirdi. Komutanlık bahçesinden başlayan konvoyda görevli ekipler, D-100 kara yolunu takiben İstanbul Caddesi'ni geçerek, halkı selamladı. Sirenlerin çalınması ve vatandaşların alkışlarıyla süren konvoy, Anıtpark Meydanı'nda verilen molada "Şan ve Şerefle 180. Yıl" yazılı pankart açtı. Etkinlik, kent merkezi turunun ardından İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde sona erdi.



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