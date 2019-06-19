Düzce’de ilçe otobüsleri terminale taşınıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezi ile ilçe ve beldeler arası toplu taşıma yapan araçlar artık Düzce Belediyesi Şehirlerarası Otobüs terminalinden hareket edecek.

Düzce’de ilçe ve beldelerden yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarının Kiremitocağı mahallesinde bulunan Eski Garaj’dan Şehirlerarası Otobüs Terminaline taşınmasına karar verildi. Bir süre önce ulaşımda yaşanan sorunlardan dolayı şikayet konusu olan ve Eski Garajdan yolcu alımına devam etmesine karar verilen toplu ulaşım araçları, şehir merkezindeki ulaşımın sağlanmasında önemli bir yeri olan çevreyollarının tamamlanması ve hizmete açılması ile birlikte şehirlerarası otobüs terminaline taşınıyor. Kalkış noktası olarak terminali kullanacak araçlar çevreyolları sayesinde şehir merkezine daha kolay giriş yapacak. 7 ilçe ve 2 beldeye toplu yolcu taşıma yapan tüm hatların çok kısa bir süre içinde Düzce Belediyesi Şehirlerarası Terminaline taşınma işlemi tamamlanacak.