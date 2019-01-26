Düzce'de heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapatılması

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesiyle Sakarya'nın Kocaali ilçelerini birbirine bağlayan ve aşırı yağışlarda meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Batı Karadeniz sahil yolunda çalışmalar başlatıldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akçakoca-Kocaali yolunun Melenağzı mevkisinde, aşırı yağışların ve eriyen kar sularının zemini yumuşatmasına bağlı olarak heyelan yüzünden çökme meydana geldiğini anımsattı.

Bölgede çalışmaların başladığını aktaran Yemenici, Düzce ve Sakarya'nın sahil ulaşımını sağlayan yolun ulaşım açısından önemine vurgu yaptı.

Yolda yaşanan heyelanın kendilerini de üzdüğünü ancak kısa zamanda yapılacağını ifade eden Yemenici, şöyle konuştu:

"Şiddetli yağmurlar nedeniyle heyelan oldu. Şimdi çalışmalara başlanıldı. Bölge Müdürümüz konuyu hassasiyetle takip ediyor. Hemen kazıklar çakıldıktan sonra üst kaplamasının da yapılıp yolun tekrar açılacağını söyledi. Kısa zamanda başlattığı için çok teşekkür ediyorum."

Akçakoca-Kocaali yolunun Melenağzı mevkisinde, 13 Ocak'ta, aşırı yağışların ve eriyen kar sularının zemini yumuşatmasına bağlı olarak heyelan ve çökmelerin meydana gelmesi üzerine yol kapatılmıştı.

