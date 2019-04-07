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Düzce’de fırında bıçaklı kavga: 1 ölü

Düzce’de fırında çıkan bıçaklı kavgada, fırın çalışanı 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

07 Nisan 2019 Pazar 16:44
Düzce’de fırında bıçaklı kavga: 1 ölü

Düzce’de fırında çıkan bıçaklı kavgada, fırın çalışanı 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olay yerinden kaçtıktan sonra İstanbul Sarıyer’de polis ekipleri tarafından yakalandı.


Olay, Düzce merkeze bağlı Çerkeztaşköprü köyünde bir ekmek fırınında meydana gelmiş, fırında çalışan A.K. (18) ile Akın Kovan (22) arasında dün sabah bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından fırından ayrılan A.K., gece tekrar fırına geldiğinde sopayla vurduğu Akın Kovan’ı 15 yerinden bıçaklamıştı. Olay yerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Kovan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kovan’ın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri kaçan A.K.’nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.


Cinayet zanlısı A.K.’nin İstanbul’a gideceği istihbaratını alan Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Komutanlığı ekipleri, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek A.K.’nin gidebileceği yerleri bildirdi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gelen bilgiler ışığında cinayet zanlısı A.K.’nin gidebileceği adreslere baskın yaptı. Yapılan baskın sonucunda cinayet zanlısı A.K. yakalanarak Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


A.K.’nin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:44
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