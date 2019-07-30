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Düzce’de fındık hasadı tarihleri belirlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce fındık hasadı sahil kesimde 6 Ağustos, orta kesimlerde 15 Ağustos ve yüksek kesimlerde ise 20 ağustos tarihi olarak belirlendi.

30 Temmuz 2019 Salı 16:02
Düzce’de fındık hasadı tarihleri belirlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce fındık hasadı sahil kesimde 6 Ağustos, orta kesimlerde 15 Ağustos ve yüksek kesimlerde ise 20 ağustos tarihi olarak belirlendi.


Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, yapılan arazi çalışmaları sonucunda il genelindeki 2019 yılı fındık hasat tarihlerini açıkladı. Buna göre il genelindeki hasat tarihleri; sahil kesimde 6 Ağustos, orta kesimlerde 15 Ağustos ve yüksek kesimlerde ise 20 ağustos tarihi olarak belirlendi.


Necdet Çiçek yaptığı açıklamada “Üreticilerin fındık hasadında şu konulara dikkat etmesi gerekmektedir. Üreticilerin fındık hasadına başlamadan önce fındık hasadını güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybolmaması için hasattan 5-10 gün önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapılmalıdır. Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir. Fındığın en iyi hasat edilme şekli silkme suretiyle yerden toplanarak hasat edilmesidir. Bu sebeple elverişli bahçelerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak ayrıca bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır. Bölgede yaygın olarak uygulanan daldan el ile toplanarak fındığın hasat edilmesinde, dalların birbirine sürtünmemesine, çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılmasına ve gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklara zarar vermemek için sıyırma şeklinde toplama yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir. Toplanan fındıklar çuvallarda bekletilmemelidir. Toplanan fındıkların harmanlanmasında fındığın iyice kurutulması, kurutulan fındıkların serin, kuru ve havalanabilir nitelikteki yerlerde depolanması gerekmektedir.Hasat olumundan önce toplanmış, iyi kurutulmamış ve fazla nemli fındıkların muhafazası oldukça güç olduğu bu gibi fındıklarda küflenme, acılaşma ve kızışma olmaktadır. Yine insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan aflatoksin de erken toplama, olumsuz harmanlama ve uygun olmayan depolama şartlarından kaynaklanmaktadır. Çevre kirliliği ve orman yangınlarının önlenmesi açısından fındık zurufunun yakılmayarak, gübre olarak değerlendirilmelidir. Üreticilerimizin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamaları ve sağlıklı üretim için belirlenen hasat tarihlerinden önce fındıklarını hasat etmemeleri çiftçilerimizin yararına olacaktır. 2019 yılı fındık üretim sezonunda tüm çiftçilerimizin ürünü bol, hasadı bereketli olsun” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:02
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