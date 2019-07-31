Düzce'de FETÖ'nün "çatı yapılanması"na ilişkin davada yargılanan 77 sanıktan 48'i, 2 yıl 2 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.