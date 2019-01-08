Düzce'de eğitime kar engeli

DÜZCE (AA) - Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.