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Düzce'de eğitime kar engeli

Kent genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi

08 Ocak 2019 Salı 17:13
Düzce'de eğitime kar engeli

DÜZCE (AA) - Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:13
  1. Düzce
  2. kar yağışı
  3. Okul Tatili

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