Düzce'de düğünde kan aktı... Ortalık savaş alanına döndü! Düzce'de bir sokak düğününde kavga çıktı. Ortalık savaş alınana dönerken çıkan kavgada 2 kişi silahla, 2 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de düzenlenen bir sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü. Çay Mahallesi'ndeki düğünde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle R.Ç. tabancayla İsmail B. ve Murat B.'yi göğüslerinden vurarak olay yerinden kaçtı. P.A ve A.K. ise çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahla vurulan İsmail B. ve Murat B'nin yoğun bakım ünitesinde ameliyata alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, her iki grubun yakınları hastane önünde tartışmaya devam etti. Polis ekipleri hastane önünde emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

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