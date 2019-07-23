Düzce’de dere yatağında bulunan cesetlerin kimlikleri tespit edildi

Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasın da, selin vurduğu Uğurlu Köyü mevki’inde bugün bulunan cesetlerin 39 yaşındaki Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan’a ait olduğu belirlendi.

Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine yapılan çalışmalar neticesindeulaşılmıştı. Kayıp 4 kişinin bulunması için bu sabah erken saatlerde çalışmalar tekrar başladı. Arama çalışmaları sırasında Uğurlu Köyü mevki’inde yapılan çalışmalar da Uğurlu Köprüsü altında, dere yatağında 1’i çocuk, diğeri yetişkin 1 kadına ait olduğu belirlenen iki ceset birbirine sarılı halde bulundu.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sürerken, bulunan, cesetlerin 39 yaşındaki Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan’a ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılacak olan incelemelerin ardından anne ve kızının cenazelerinin Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.