Düzce'de dehşet olay! Dükkanında kafasından vurulmuş halde bulundu!

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkez Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, demir doğrama işi Osman T. isimli şahsın iş yerinden silah sesi geldiğini duyan esnaf hemen iş yerine koştu.

Ancak Osman T.’nin kafasından vurulmuş halde buldular. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Osman T. hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırmaya başladı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.