Düzce’de çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzce’nin Esentepe köyünde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, öğleden sonra Düzce’nin Esentepe köyünde meydana geldi. Aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenle husumet olduğu öğrenilen Kadir Ç. ile Mustafa G. bir tarlada karşılaştı. Mustafa G., Kadir Ç.’ı darp etti. Kavağının ardından Kadir Ç. durumu amcasının oğlu olan Samet Ç.’ye anlattı. Samet Ç. darp edilen Kadir Ç. ve Bahadır Ç. ile birlikte eline balta alarak Mustafa G.’nin evine gitti. Evin önünde devam eden tartışma sırasında Mustafa G. evinden aldığı pompalı tüfekle Samet Ç.’ye ateş etmeye başladı. Göğsünden ve karnından vurulan Samet Ç. ile saçmaların hedefi olan Bahadır Ç. yaralandılar.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Samet Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Bahadır Ç.’nin ise Bolu’da bulunan bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay sonrası Mustafa G. olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Ayrıca iki aile arasında devam eden gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldılar.