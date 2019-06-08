Düzce’de bayram dönüşü denetimler arttı DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri 9 günlük bayramın son günlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri 9 günlük bayramın son günlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde vatandaşlar kimlik kontrolünden geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri, İstanbul Ankara arası Düzce D-100 karayolu Kaynaşlı ilçesinde denetimlerini arttırdı. Yapılan denetimlerde Polis ekipleri durdurdukları araçlardaki vatandaşların GBT sorgusunu yaptı. Sürücüler ve yolcular yapılan uygulamalardan memnun olduklarını söyleyerek polislere teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.