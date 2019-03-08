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Düzce’de Bakan Soylu’ya sevgi seli

Düzce’nin Cumayeri ve Gümüşova ilçelerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

08 Mart 2019 Cuma 20:55
Düzce’de Bakan Soylu’ya sevgi seli

Düzce’nin Cumayeri ve Gümüşova ilçelerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’de açık hava mitinginde halka hitap ettikten sonra, Cumayeri ve Gümüşova ilçelerini de ziyaret etti. Soylu, ziyaretleri sırasında kendisini karşılayarak yoğun ilgi gösteren vatandaşlara hitap etti. Kendisini karşılayan AK Parti ve MHP’li seçmenlere seslenen Soylu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan seçimlerin önemine değindi.



“Türkiye’yi bir patinaj içerisinde ilerlememesini sağlayacak bir adım ortaya koymaya çalışıyorlar”


Türkiye’nin yapılan ittifakla güçlenmesini sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Soylu, “Karşımızda bir araya gelmiş zillet ittifakı var. Ve içlerine maalesef bizim bugün mücadele içerisinde olduğumuz, ülkemizin birlik ve beraberliğine kast etmiş, bu konuda hiçbir ilkesi olmayan PKK’nın siyasi kolu olarak nitelendirdiğimiz HDP’yi de almış bir zillet ittifakı var. Yapmak istedikleri çok açık ve net; 6-7 yıldır Türkiye bir patinaj içerisinde ilerlememesini sağlayacak bir adım ortaya koymaya çalışıyorlar. Biz MHP ile bir ittifak oluşturduk, Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan’a huzurunuzda teşekkür ediyorum. Türkiye’de çok önemli ve güçlü bir adım atıldı. Biz buradan güçlü çıkmalıyız, kuvvetli çıkmalıyız. Aksi takdirde 31 Mart akşamı biz zayıflarsak şunu çok net söyleyebilirim, önümüzdeki 4 buçuk yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler” dedi.


Yapılan açıklamaların ardından Bakan Soylu, vatandaşlara veda etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:55
  1. doğa

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