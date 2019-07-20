Düzce'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor

ANKARA (AA) - Düzce'de meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlar sonucunda kaybolan vatandaşları arama çalışmaları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) koordinasyonunda geniş bir ekiple devam ediyor.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Düzce genelinde 17 Temmuz'da başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanların meydana geldiği hatırlatıldı.

Yağışlar nedeniyle Akçakoca'ya 84,7 kilogram, Cumayeri'ne 75 kilogram, Çilimli'ye 72 kilogram ve Kardüz Yaylasına 161,7 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, Cumayeri'nin Dokuzdeğirmen köyünde 1 ağır hasarlı, 2 yapısal hasarlı ve 10 az hasarlı bina, Taşlık köyünde ise 3 az hasarlı bina olduğu kaydedildi.

18 Temmuz akşam saatlerinde Akçakoca'nın Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine arama çalışmalarına ivedilikle başlandığı ve 19 Temmuz'da ise Fatma Töngel'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına halihazırda 234 personel, 40 araç, 17 bot, 8 Köpek ve 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden devam ediliyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerde toplam 227 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli bir alana sevk edildi. 227 vatandaşımız sağlık muayenesinden geçirildi. 45 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sunuldu.Yürütülen çalışmaların etkin koordinasyonu için 1 AFAD Mobil Koordinasyon Aracı Akçakoca’da görevlendirildi."

- İyileştirme çalışmaları başladı

Bölgede acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından bölgeye toplam 1 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Sel ve su baskınlarından etkilenen 86 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edildi, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirildi. Türk Kızılay tarafından bin 500 kişilik gıda dağıtımı ve 200 kişilik kahvaltı dağıtımı gerçekleştirildi.

Ulaşım hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Akçakoca ilçesi köylerine ve Çilimli ilçesi Kırıkharman köyüne ulaşım kontrollü olarak sağlandı.Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 Mobil Baz İstasyonu kuruldu. Akçakoca ve Gölyaka ilçe merkez ve köylerinde meydana gelen elektrik kesintilerine karşı ekipler onarım çalışmalarına devam ediyor. Cumayeri ilçesi ve köylerine elektrik verildi, Akçakoca ilçesi Esmahanım ve Küpler köylerine ise jeneratörler ulaştırıldı."