Düzce’de araç sayısı 111 bine yaklaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 110 bin 939 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 110 bin 939 olduğu açıklandı. Araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 623 otomobil, 2 bin 609 Minibüs, bin 619 Otobüs, 17 bin 150 Kamyonet, 4 bin 617 Kamyon, 16 bin 84 Motosiklet, 11 bin 914 Traktör, 323 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.