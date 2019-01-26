Düzce'de akşam karanlığında deprem tatbikatı

DÜZCE (AA) - Düzce İtfaiyesi, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri, deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Kentte daha önce hastane olarak kullanılan ve yıkım aşamasındaki binada yapılan tatbikata katılan ekipler, senaryo gereği deprem sonrası oluşan yangına müdahale etti.

Depremin gece olması nedeniyle zor şartlarda çalışan ekipler, göçük altındaki yaralıları kurtararak hastanelere kaldırdı.

Yaklaşık 40 personelin katıldığı tatbikatı çevredeki vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Düzce Belediye İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkılan binada deprem sonrası enkaz eğitimi yaptıklarını söyledi.

Eğitimlerde farklı senaryolar üzerinden göçük altında kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Afetler kısa sürede gerçekleşiyor. Ne kadar hazır olsak da tedbirimizi almış olmalıyız. Ekiplerimizin sürekli hazır olması gerekli. Bu manada da sürekli eğitimlerle desteklenmeli. Hem ekipmanımız hem de ekiplerimiz için hazırlık şart."



