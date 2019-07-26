Düzce’de afetzedelere yardım ödemeleri başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin yaşadığı 24 köy ve 1 ilçeyi sular altında bırakan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için çalışma yaptıklarını belirterek, afetzedelere afet ödemelerinin başladığını dile getirdi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 24 köy ile 1 ilçe merkezini sular altında bırakan, 7 kaybın yaşandığı 2 çocuğun ise halen bulunamadığı sel felaketinin ardından bölgede incelemeler yaptı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve bölgede çalışma yapan AFAD ekiplerinden bilgi alan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yaşanan afetten sonra hayatın normalleşme sürecine girmesine çalıştıklarını belirterek; afetzedelere hasarlarına göre ödemelerin başladığını söyledi. Mehmet Güllüoğlu, “Tamamen yıkılan, ağır hasarlı veya az hasarlı olan evler var. Burada birkaç koldan birden çalışılıyor. Bir taraftan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden, bir yandan da AFAD üzerinden yapılan ödemeler başladı. O yüzden tek bir rakam ifade etmem mümkün değil. Valilik ve Kaymakamlık kanalıyla da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da verilen desteklerin ödemeleri başladı” dedi.

Açıklamaların ardından afete maruz kalan vatandaşlarla ve ekiplerle sohbet eden Mehmet Güllüoğlu, afetin yaşandığı bölgeyi de gezerek Vali Zülkif Dağlı ve bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.