Düzce'de 988 sandıkta 273 bin 272 seçmen oy kullanacak

DÜZCE (AA) - Düzceli 273 bin 272 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

988 sandığın kurulacağı Düzce'de Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Düzceliler, Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



- 5 yılda 23 bin 678 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Düzce'de 273 bin 272 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Düzce'deki seçmen sayısı 23 bin 678 arttı.

Düzce'de kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 939 sandık kurulurken, bu seçimlerde 988 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen il merkezinde

Düzce'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Düzce merkez. 162 bin 609 kayıtlı seçmenin bulunduğu il merkezinde 547 sandık kurulacak.



Düzce merkezden sonra ikinci sırada 115 sandık ve 30 bin 317 seçmenle Akçakoca, üçüncü sırada da 62 sandık ve 15 bin 618 seçmenle Gölyaka geliyor.



45 sandık ve 11 bin 84 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Cumayeri'nde olacak.



İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Akçakoca 115 30 bin 317 Cumayeri 45 11 bin 84 Çilimli 51 13 bin 148 Düzce Merkez 547 162 bin 609 Gölyaka 62 15 bin 618 Gümüşova 44 11 bin 968 Kaynaşlı 58 15 bin 487 Yığılca 66 13 bin 41



