Düzce’de 80 bin 619 kişi hiç evlenmemiş

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan incelemede 2018 yılı sonu itibariyle Düzce’de 80 bin 619 kişinin hiç evlenmediğini 19 bin 170 kişinin ise eşinin öldüğünü tespit etti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce ilinde 2018 yıl sonu itibarıyla medeni durum istatistiklerine bakıldığında 80 bin 619 kişi hiç evlenmemiş, 192 bin 70 kişi evli, 10 bin 540 kişi boşanmış, 19 bin 170 kişinin eşi ölmüş olarak tespit etti.