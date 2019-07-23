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Düzce’de, 3’ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3’ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları 6’ncı gününde devam ediyor.

23 Temmuz 2019 Salı 10:14
Düzce’de, 3’ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3’ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları 6’ncı gününde devam ediyor.


Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım köyünde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel ve eşi Cengiz Töngel ile 7 yaşındaki Sanem Kaplan’ın cansız bedenleri bulundu.


Selde kaybolan 3’ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları 6’ncı gününde sabah saatlerinde başladı. Bölgeye gelen çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde civarlarında ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor. 213 personel, 48 araç, 8 kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopterle devam eden çalışmalarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de özel kıyafetlerle Melen Çayı’nda arama yapıyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:14
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