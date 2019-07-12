Düzce’de 300 öğrenci daha hafız oldu

Düzce’deki Hafızlık okullarında gördükleri 2 yıllık hafızlık eğitiminin ardından öğrenciler düzenlenen törenle icazetnamelerini alarak hafız oldular. İcazetname törenine protokol üyelerinin yanı sıra çocuklarının mutlu günlerini görmek isteyen anne ve babalarda akın etti.

Düzce İl Müftülüğü tarafından Kalıcı Konutlar Spor Salonunda düzenlenen “Hafızlık İcazet merasimi” programı Mehter takımının mini konseri ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Vali Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Milletvekili Fahri Çakır, MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nafiz Yılmaz, protokol üyeleri, icazetname alan hafızların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Hafızlık İcazet Merasimine Düzce’de hafızlık eğitimi veren okullarda 2 yıl eğitim alan ve Kuran-ı Kerimi ezberleyen 168’i erkek, 132 kız olmak üzere 300 öğrenci icazet aldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nafiz Yılmaz; “Türkiye genelinde 175 okulumuzda hafızlık eğitimi verilmektedir. Bu kurumlara gittiğimde yönetici ve öğretmenlerine ilk söylediğim Düzce’de verilen hafızlık eğitimini görmeleri oluyor. Çok disiplinli ve başarılı bir şekilde din eğitimi ve akademik eğitimin bir arada verildiği en güzel şehrin Düzce’dir. Düzce’nin bu konuda örnek il oldu” dedi.

Program konuşmaların ardından hafızlara verilen icazetnameler ile sona erdi.