Düzce’de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Düzce polisinin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu tacirlerine yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda 59 adet uyuşturucu/Uyarıcı sentetik hap ve 4 parça halinde 13 gram uyuşturucu/Uyarıcı madde ele geçirildi.

İstanbul’dan uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

İstanbul’dan getirdiği uyuşturucu maddeleri Düzce’de satacağı tespit edilen 2 şahıs da yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden uyuşturucu madde temin edeceği değerlendirilen şüpheli 4 şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapıldı. Şahısların üzerlerinde ve ikametinde yapılan aramada 12 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, bir miktar sentetik hap, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan iki operasyonda yakalanan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.