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Düzce'de 3 katlı ahşap evin yanması

Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinde evleri yanan aileye her türlü yardımın yapılacağını bildirdi

01 Ocak 2019 Salı 16:41
Düzce'de 3 katlı ahşap evin yanması

DÜZCE (AA) - Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinde 3 katlı ahşap evleri yanan 6 kişilik aileye her türlü yardımın yapılacağını açıkladı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinde Yığılca ilçesinde meydana gelen yangının 6 kişilik aile için üzücü bir olay olduğu aktarıldı.

Yardım konusunda her türlü işlemin yapılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yığılca ilçemizde meydana gelen yangında evini kaybeden ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Valimiz Zülkif Dağlı tarafından Yığılca Kaymakamı, aileye her türlü yardım ve desteğin verilmesi konusunda talimatlandırılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur."

Gece saatlerinde Hacıyeri köyünde Muhammed Doğan'a ait 3 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülmüştü. Yangında, ev tamamen kullanılamaz hale gelmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:41
  1. Düzce
  2. Yangın
  3. Yığılca

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