0553 313 94 23

Düzce’de 2018 yılında 6 bin 645 daireye yapı izni verildi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2018 yılı Ocak-Aralık ayları toplamında Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 6 bin 645 olduğu bildirildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
Düzce’de 2018 yılında 6 bin 645 daireye yapı izni verildi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2018 yılı Ocak-Aralık ayları toplamında Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 6 bin 645 olduğu bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'da eğlence yerinde yangın: 6 ölü
    1. Malezya'da eğlence yerinde yangın: 6 ölü
    2. Türkiye Bankalar Birliği: "S&P'nin..
    3. Samet Aybaba: "Bizim gibi takımlar..
    4. Sevilla Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne..
    5. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    6. CHP 80 belediye başkanını aday..
    7. Meral Akşener’den ’Burhanettin..
    8. Palancıoğlu, Cumhur İttifakı Meclis..
    9. TBB’den S&P’nin değerlendirmesine..
    10. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının..
    11. Tahmazoğlu, şehit ailelerini ve..
    12. Oyak Renault'nun 6 milyonuncu motor..
    13. Çin'de eski genelkurmay başkanına..
    14. Boluspor, evinde kazanmak istiyor
    15. Kartal’da çöken binanın yanındaki..
    16. CHP Ödemiş ilçe yönetimi istifa etti
    17. Anadolu Efes, Olympiacos’u ağırlayacak
    18. Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı..
    19. Çin'de eski genelkurmay başkanına..
    20. Çin'de eski genelkurmay başkanına..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"