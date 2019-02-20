Düzce’de 2018 yılında 6 bin 645 daireye yapı izni verildi Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2018 yılı Ocak-Aralık ayları toplamında Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 6 bin 645 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2018 yılı Ocak-Aralık ayları toplamında Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 6 bin 645 olduğu bildirildi.

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