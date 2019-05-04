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Düzce'de 2 metruk bina alev alev yandı

Düzce'de, 2 mahallede 2 ayrı metruk bina, bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev alev yandı

04 Mayıs 2019 Cumartesi 07:04
Düzce'de 2 metruk bina alev alev yandı

Gece saatlerinde Düzce'de Cedidiye Mahallesi ile Sancaklar Mahallesi´nde iki metruk binada yangın çıktı. Madde bağımlılarının kullandığı iddia edilen ve zaman zaman ise evsizlerin kaldığı öğrenilen metruk binalarda çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına alırken, binaların içerisinde yapılan incelemede ise kimse olmadığı anlaşıldı.

Yangınların çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 07:04
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