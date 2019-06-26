0553 313 94 23

Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin 548 litre kaçak içki ele geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda toplam 2 bin 212 şişe halinde bin 548 litre kaçak içki ile 134 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:45
Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin 548 litre kaçak içki ele geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda toplam 2 bin 212 şişe halinde bin 548 litre kaçak içki ile 134 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde alkol satan bir büfede kaçak alkol olduğu bilgisine ulaştı. Düzce Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla büfe ile ilgili olarak teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Düzce merkezde faaliyet gösteren bir büfeye yapılan operasyon kapsamında 703 şişe halinde 492 litre votka, 596 şişe halinde 417 litre rakı ile 913 şişe halinde 639 litre viski olmak üzere toplamda 2 bin 212 şişe halinde bin 548 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 134 adet 9 mm çapında tabanca fişeği de ele geçirildi.


Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır’da teröristler taciz ateşi açtı
    1. Iğdır’da teröristler taciz ateşi açtı
    2. Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit..
    3. Bursalı Espor takımı, Avrupa ligi..
    4. Fener Ol’da SMS adedi 1.6 Milyonu geçti
    5. Gölpazarı Bilecik’in parlayan ilçesi..
    6. Yasak su ürünleri avcılığı masaya..
    7. İzmir'de fayton devri kapandı
    8. İstanbul Valiliği’nden ’İBB Başkanlığı..
    9. 1 kişinin öldüğü feci kazaya sebep..
    10. MKE Ankaragücü’nden olağanüstü kongre..
    11. "Seçim sonuçlarının nedenleri iyi..
    12. "Kushner'in planının başarılı olması..
    13. Oyuncu Mevlüt Demiryay Niğde’de..
    14. Siber zorba davasında sanık Orkun..
    15. Galatasaray'ın istediği Bruma'nın yeni..
    16. Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi..
    17. Ringleri aratmadı! Canlı yayında..
    18. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    19. Anadolu Üniversitesinde ’dijital..
    20. Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o..
    21. 2018 Sinema ve Tiyatro İstatistikleri
    22. Otoyolda el arabasıyla saman taşırken..
    23. Rektör Karabulut basın mensuplarıyla..
    24. "İnşallah ülkemizi mutlu edecek,..
    25. Anız yangınına jandarma müdahalesi
    26. Rus güçlerinden Beyaz Baretliler'e..
    27. Minik Leyla'yı oyun oynama bahanesiyle..
    28. İsrailli gazetecileri ağırlayan..
    29. Mersin’de muz hırsızlığı şüphelileri..
    30. Horlamayı 1 gecede bitiriyor!
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler