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Düzce’de 158 okulda kütüphane var

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Kütüphane verilerini açıkladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:17
Düzce’de 158 okulda kütüphane var

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Kütüphane verilerini açıkladı. Buna göre Düzce genelinde okullarda 158 kütüphane bulunurken, kütüphanelerde 108 bin 675 kitap bulunuyor.


TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce’de, okullarda toplam 158 kütüphane var. Bunların 125’i okullarda, 13’ü özel okullarda, 19’uda özel kurslarda yer alıyor. Genel olarak Düzce’de kütüphanelerde 108 bin 675 kitap bulunuyor. Bu kitaplardan 961’i süreli yayın olarak okuyucuların karşısına çıkarken, CD ve DVD sayısı ise 413 olarak belirlendi. Afiş, meteryal gibi ürün sayısı ise bin 358 olarak açıklandı. Düzce’de kütüphanelerde bulunan bilgisayar sayısı ise 63 olurken, Etkileşimli tahta sayısı 13, Satranç masası 17 ve zeka oyunlar ise 10 olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:17
  1. kitap

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