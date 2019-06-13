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Düzce, Yozgat ve Sinoplular 7 Bölge 7 Renk festivalinde birlik, beraberlik mesajı verdi

7 Bölge 7 Renk Festivali’nin üçüncü gününde Düzce, Yozgat ve Sinopluların düzenlediği programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:56
Düzce, Yozgat ve Sinoplular 7 Bölge 7 Renk festivalinde birlik, beraberlik mesajı verdi

7 Bölge 7 Renk Festivali’nin üçüncü gününde Düzce, Yozgat ve Sinopluların düzenlediği programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Programa konuk olan İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Bizim huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenler neredeyse ve nerede vücut bulmaya çalışıyorsa orada mücadelemizi yapıyoruz” dedi.


Bağcılar Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nin üçüncü gününde Düzce, Yozgat ve Sinoplular özel bir program organize etti. Yozgat ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Düzce Merkez ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği ile Bağcılar Sinoplular Derneği tarafından düzenlenen geceye İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy da konuk oldu.


Açılış konuşmasını yapan Mehmet Ersoy, içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılara karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:


“Bizim huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenler neredeyse ve nerede vücut bulmaya çalışıyorsa orada mücadelemizi yapıyoruz. Seçimler yaklaşırken ve iptal edilip yenilenmesine karar verildiğinde gördük ki huzurumuzu bozmak isteyenler İstanbul seçimlerini fırsat bilerek buraya sızmak istiyor. Biz de geldik bunları size anlatıyoruz. Derdimizi sizle paylaşıyoruz. Cenabı Allah huzurumuzu bozmasın."


Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bağcılar’ın en güzel tarafı birliğin, beraberliğin ve ülkemizin bekası açısından her coğrafyadan, bölgeden ve etnik yapıdan bir vücuda gelmiş Bağcılar olarak huzur içerisinde yaşıyoruz. Bağcılar İstanbul’un ortasında huzur adası olarak yer alıyor” dedi.


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Bağcılar’da Türkiye’nin mozaiği olarak birlikte yaşıyoruz. Bugüne kadar burada birçok dostluklar kuruldu, muhabbetler oluştu” şeklinde konuştu. 31 Mart’ta kendisine verilen destekten dolayı teşekkür eden Çağırıcı, bu desteğin 23 Haziran seçimlerinde de devam etmesini diledi.


Protokol konuşmalarının ardından Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden Onur Şan, söylediği türkülerle alanı dolduranları kimi zaman duygulandırdı kimi zaman eğlendirdi. Düzce, Yozgat ve Sinoplular, hem keyifli hem de dayanışma içinde bir gece geçirdi.


Festivale, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, MHP Bağcılar İlçe Başkanı Onur Yeşil, Yozgat Bozok Dernekler Federasyonu Başkanı Hamdi Kurtoğlu, Düzce Merkez ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Settar Kalkan, Bağcılar Sinoplular Derneği Başkanı Rüstem Tüysüz ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:56
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