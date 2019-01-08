Düzce okullar tatil mi son dakika Düzce 9 ocak okullara kar tatil mi

Düzce'de okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Düzce'de yer aldı. Düzce'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine okullar tatil mi edilecek? Öğrenci ve veliler Düzce'de okullar yarın tatil mi? Düzce okullar 9 Ocak Çarşamba yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi. Kar yağışı nedeniyle Yığılca ilçesindeki 39 köye ulaşım sağlanamadığı aktarılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.





Yolların açık tutulması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bildirilen açıklamada "İlimiz merkez ilçesi, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Kaynaşlı ilçesinde kapalı köy yolu yok ancak yoğun kar yağışı devam etmektedir. Yığılca ilçesinde köy yollarının tamamı kapalı olup yoğun kar yağışı devam etmektedir. Kolluk kuvvetleri ve 112 ekiplerinin yönlendirmesine göre acil köy yollarında çalışma yapılmaktadır. İl merkezinden Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerine ekip takviyesi yapılacaktır." denildi.

Düzce'de yoğun kar etkili olmaya başladı. Düzce Valiliği, il genelinde (yarın) 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Peki Düzce'de yarın (9 ocak Çarşamba) okullar tatil olacak mı? Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Düzce'de okullar tatil mi?

Düzce, bugün kar yağışı etkili olurken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Düzce Valiliği 8 Ocak pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildmiş ve kar yağışı nedeniyle okulları bir gün tatil etmişti. Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl genelinde 8 Ocak 2019 tarihinde okullar tatil edilmiştir. Kamuda engelli ve hamile personel, idari izinli sayılacaktır" ifadesine yer verildi.

Düzce, bugün kar yağışı etkisi altına girerken, yarın 9 Ocak Çarşamba tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Düzce Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.