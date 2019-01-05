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Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:41
Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

DÜZCE/BOLU (AA) - Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini devam ettiriyor.

Bolu Dağı'nın Düzce ve Bolu kesimlerinde, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde yaklaşık 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yağış, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2 ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli kısmında tipi şeklinde, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde bulunan Bıçkıyanı, Bakacak, Karanlıkdere, Dipsizgöl, Seymenler ve Elmalık mevkisinde etkili oluyor.

Karayolları görevlileri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken polis ekipleri ise her iki yolda ring halinde sürücüleri yakın takip, kar lastiği ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

- Topuk Yaylası ziyaretçi akınına uğruyor

Düzce'ye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaştı. Bölgeyi ziyaret eden gezginler, beyaz örtü ile yeşilin birleştiği eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.

Drone ile görüntülenen Topuk Yaylası, beyaz örtünün kapladığı ağaçları, tepeleri ve düzlük alanlarıyla seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Topuk Yaylası'nın bulunduğu Bıçkıyanı köyü muhtarı Cihan Bayrak, yaylanın dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

Bölgenin Fenerbahçe'nin tesisleşmesinin ardından daha iyi tanınarak ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Bayrak, "Doğamız harika. Vatandaşlar bu güzelliği görmek için buraya akın ediyor. Dört mevsim ayrı güzelliğe sahip yaylamız kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:41
  1. Düzce
  2. kar yağışı
  3. Topuk Yaylası

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