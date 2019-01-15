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Düzce ve Bolu'da eğitime kar engeli

İki ilde eğitime bir gün süreyle ara verildi

15 Ocak 2019 Salı 19:56
Düzce ve Bolu'da eğitime kar engeli

DÜZCE/BOLU (AA) - Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanması muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar sebebiyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Vali Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:56
  1. Düzce
  2. kar yağışı

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