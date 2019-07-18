Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
18 Temmuz 2019 Perşembe 08:12
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