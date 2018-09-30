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Düzce Valisi, internet sitesine gelen o mesajı görünce...

Düzce Valisi Dağlı, kendisine Valiliğin internet  sitesinin "Valiye Mesaj" bölümünden ulaşan genç için kız istedi.

30 Eylül 2018 Pazar 11:13
Düzce Valisi, internet sitesine gelen o mesajı görünce...

Vali Dağlı, mesajına "Sayın Valim, ben ailemle kendime kız  isteyeceğim, sizi de o akşam yanımda görmek istiyorum." diye yazan 26 yaşındaki  Ömer Çengel'in "kız isteme" merasimine katıldı.

Gelin adayı Özge Zengin'in Ağa Mahallesi'ndeki evine giden Dağlı,  burada ailelerle bir süre sohbet ettikten sonra "Allah'ın emri, peygamberin  kavliyle Özge kızınızı Ömer oğlumuza istiyoruz." diyerek Mehmet Zengin'den kızı  istedi.

Baba Zengin de Vali Dağlı'ya merasime katıldığı için teşekkür ederek,  kızını verdi.

İkramın ardından Vali Dağlı, çiftin söz yüzüklerini takarak kurdeleyi  kesti. Dağlı gelin ve damat adaylarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Merasime, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve İl Emniyet Müdürü  Hüseyin Deniz de katıldı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 11:13
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