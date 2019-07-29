Düzce Valiliği selde kaybolan 7 vatandaşın da bulunduğunu açıkladı

Düzce Valiliği, kentte aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sele kapılarak kaybolan 7 vatandaşın tamamının bulunduğunu açıkladı.

Düzce Valiliğinden, 17-18 Temmuz tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelan sonucu kaybolan 7 vatandaşı arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, sele kapılarak kaybolan 7 vatandaşın tamamının bulunduğu ifade edildi.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Düzce ili genelinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelan olayı nedeniyle; 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, yapılan arama kurtarma faaliyetleri sonucunda kayıp vatandaşlarımızın tamamı bulunmuştur. İl içinden ve il dışından arama - kurtarma çalışmalarında özveri ile çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve ülkemize baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.