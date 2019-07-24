Düzce Valiliği, İBB’den gelen yardımların reddedildiğini yalanladı

Düzce’de 7 gün önce yaşanan ve ölümlere yol açan sel felaketi için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bölgeye yardım teklifinde bulunduğu ancak Düzce Valiliği’nin gelen yardım teklifin reddettiği ile ilgili açıklama yapan valilik, afet yaralarının sarılma çalışmalarının il dışından gelen desteklerle devam ettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Düzce’deki felaket sonrası İBB tarafından ekipman ve insan gücü desteği yapıldığını ancak Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından ihtiyaç olmadığını söylemişti. Daha sonrasında Düzce Valiliği ise basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaparak, gelen yardımların reddedildiğini yalanladı. Hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesinin söz konusu olmadığını Düzce Valiliği açıkladı. Valilik açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait değişik marka ve evsaf da iş makinesi, araç-gereç, beraberindeki personel ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren Düzce İl Afet ve Koordinasyon Merkezi emrinde çalışmalarını sürdürmekte olduğunu belirtti.

Yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "DSİ, Karayolları, Düzce İl Özel İdaresi, Zonguldak İl Özel İdaresi, Bilecik İl Özel İdaresi, Bolu İl Özel İdaresi, Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu ve sivil toplum kuruşlarına ait değişik marka ve evsaf da iş makinesi, araç-gereç, beraberindeki personel ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren Düzce İl Afet ve Koordinasyon Merkezi emrinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.