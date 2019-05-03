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Düzce Üniversitesi’nde yaşam ve kariyer panayırı düzenlendi

Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu (DÜKAT) tarafından iki gün süresince düzenlenen “Hayal Et,Sınırlarını Zorla, Başarıyı Yakala” temalı ‘5.

03 Mayıs 2019 Cuma 11:34
Düzce Üniversitesi’nde yaşam ve kariyer panayırı düzenlendi

Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu (DÜKAT) tarafından iki gün süresince düzenlenen “Hayal Et,Sınırlarını Zorla, Başarıyı Yakala” temalı ‘5. Geleneksel Yaşam ve Kariyer Panayırı’ (YAKA’19), Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.


Sektörde önemli yere sahip firma yetkilileri, uzmanlar, eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, kariyer planlamasının önemine değinerek sanayi devriminden sonra bilgi çağında kariyerin daha önemli hale geldiğini ifade etti. Sunum yapacak olan konukların birbirinden tecrübeli kişiler olduğunu belirten Prof. Dr. İdris Şahin, öğrencilere bu tecrübeleri ilgiyle dinlemelerini ve yeteneklerini dikkate almalarını tavsiye etti.


Açılış konuşmasının ardından programın sunumlarına geçildi. Programda; Standart Profil, Trendyol Group, AvivaSA, Armada Yazılım, Nobel İlaç, Endmaksan ve Realkom firmalarının yönetici ve temsilcileri, firmalarını tanıtarak çalıştıkları sektörleri, tecrübelerini, tavsiyelerini ve mezun olacak olan öğrencilerden firmaların neler beklediğini katılımcılarla paylaştılar. YAKA’19 programın ikinci gününde yine sektörde başarılı ve alanında uzman konuklar, öğrencilerle bir araya geldi. Programda; Reeder, Vestel, UPS, Delta Alfa Çorap, Teknorot, Sancaklı Mobilya, Fibrobeton firma temsilcileri iş deneyimlerini ve sektörel bilgilerini paylaşarak öğrencilere kariyerlerini şekillendirme ve yol çizme anlamında önemli bakış açıları kazandırdı.


Tecrübe paylaşımları, firmaların iş ve staj imkanları, stand-up gösterileri, söyleşiler ve mülakat simülasyonları ile birçok imkan sunan programda, Düzce Üniversitesi öğrencileri sürpriz hediyeler ve firma yöneticileriyle görüşme fırsatlarını da yakaladı. Program sonunda katılımcılara sertifikaları da takdim edildi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 11:34
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