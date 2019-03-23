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Düzce Üniversitesi’nde Kıbrıs barış harekatı konuşuldu

Düzce Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen “1974 Kıbrıs Barış Harekatında 1.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:00
Düzce Üniversitesi’nde Kıbrıs barış harekatı konuşuldu

Düzce Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen “1974 Kıbrıs Barış Harekatında 1. Komando Taburuyla Yaşadıklarım” başlıklı konferansta, Kıbrıs Gazisi Em. Tuğgeneral Cemal Eruç, öğrencilerle buluştu.


Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, üniversite olarak Çanakkale Zaferi haftasını dolu dolu geçirdiklerini ifade ederek bu programda da Kıbrıs Barış Harekâtıyla ilgili önemli bir konferansa tanıklık edeceklerini belirtti. Kıbrıs savaşının içinde bulunmuş ve bu savaşı yönetmiş olan Em. Tuğgeneral Cemal Eruç’u konuk ettikleri için memnuniyet duyduklarını da söyleyerek sözlerini sonlandırdı.


Em. Tuğgeneral Cemal Eruç, insanların kaderini üzerinde yaşadığı toprağın inşa ettiğini dile getirdi. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmış, görevini şerefle tamamlamış bir kişi olarak 1. Komando Taburu’ndan bahseden Eruç; 1974 yılındaki Barış Harekatına Komando Tabur Komutanı olarak katıldığını, Kıbrıs Gazisi olduğunu ve tüm bunların Kıbrıs’a olan gönül bağının temellerini oluşturduğu sözlerine ekledi.


Em. Tuğg. Cemal Eruç, harekat sırasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin tutumlarından da söz ederek, olaylar esnasında Türk askerinin harp hukuku esaslarına göre davranırken, Rum ve Yunan askerlerinin ise buna uymadıklarına işaret etti. Kıbrıs’ın stratejik konumu ile jeopolitik önemine vurgu yapan Eruç; Yunanistan’ın gerçekleştirmeyi hedeflediği Megali İdea ve Rumların bu kapsamda yüz yılı aşkın bir süredir peşinde koştukları Enosis hakkında bilgiler paylaşarak 1791 yılından bugüne tarihsel örnekler ile konferansına devam etti. Zorlu mücadeleler sonucu kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) sonsuza kadar yaşamasını temenni eden davetli konuşmacı Eruç, KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve minnetle andığını ifade ederek konferansını sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:00
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