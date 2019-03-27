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Düzce Üniversitesi’nde Güvenli Çalışma Sempozyumu Düzenlendi

Düzce Üniversitesi Yapı Topluluğu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG) işbirliğiyle “Güvenli Çalışma Sempozyumu” geçekleştirildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
Düzce Üniversitesi’nde Güvenli Çalışma Sempozyumu Düzenlendi

Düzce Üniversitesi Yapı Topluluğu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG) işbirliğiyle “Güvenli Çalışma Sempozyumu” geçekleştirildi.


Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa İnşaat sektöründen, yangın söndürme tekniklerine, güvenli iskele prensiplerinden güvenli ızgara seçimlerine kadar birçok konun ele alındığı sempozyuma; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rıfat Akbıyıklı, İSAG Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Üniversite olarak öğrencilerin mesleki gelişimini sağlamak için bu tarz etkinliklere destek olduklarını belirtti. Ülkemizde yıllardır iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalar gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Genç, son yıllarda iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla ağırlık verildiğini ifade etti. Öğrencilerin meslekleri gereği iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha da bilinçli olmalarını sağladığını dile getiren Rektör Yardımcısı, bu tarz toplantıların fırsat eğitimi olduğunu, öğrencilerimizin bu fırsatları değerlendirip mesleğe katkıda bulunmaları gerektiğini vurguladı.


Gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından kürsüye davet edilen İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rıfat Akbıyıklı, uzun yıllardır inşaat sektörü içerisinde olduğunu, bu mesleğin en önemli yerinin ise insan olduğuna vurgu yaptı. “Tedbir ve tevekkül bir arada gitmezse biz ölmeye devem ederiz” şeklinde konuşan Akbıyıklı, mevzuatların daha detaylı ve çok ince hazırlanması gerektiği dile getirdi. Ayrıca insana yapılan yatırımın en kutsal yatırım olduğunun altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.


İSAG Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak gerçekleştirdiği sunumunda ise; iş sağlığı ve güvenliğinin temelinde “Önce İnsan” olduğunu vurgulayarak, iş sağlığı ve güvenliğinin ne olduğunu, bu kültürün nerede başladığını ve iş sağlığı ve güvenliğinin amacının ne olduğu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İş sağlığı ve güvenliği öğrencilerinin, ilerde çalıştıkları yerlerde birer lider olacaklarını ve bu yüzden bu bölümü okuyan öğrencilerin işlerinde en iyi olmaları gerektiğini vurguladı. İş sağlığı ve güvenliği uygulama ve uygulamama maliyetleri hakkında da bilgiler veren misafir konuşmacı, Türkiye’de bu alanın tarihçesinden bahsederek konuşmasını sonlandırdı.


Sempozyumun devamında; Teatral Çözümler Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Forum Tiyatro Uygulaması” başlıklı tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.


Sempozyumun son oturumunda; Müşteri İlişkileri Yöneticisi Samet İlhan “Yangından Korunma ve Yangın Söndürme Teknikleri”, Meiser Alfix Ürün Müdürü Bülent Aldaş “Güvenli İskele Prensipleri” konu başlıklarında sunum yaparken,Meiser Izgara Satış Müdürü Onur Demiral ise “Güvenli Izgara Seçimi” hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Program sonunda katılımcılara Meiser Alfix İskele Sistemler ekibi tarafından “İskele Kurum Uygulaması” teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
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