Düzce Üniversitesinde ahlak anlayışı anlatıldı

Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu’nun düzenlediği “İş Ahlakı” adlı konferansta, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

“Biz Ahlaki Nerede Kaybettik” başlıklı sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, ahlakı; “ Belli bir dönemde, belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan bireylerin birbirleri ile ilişkilerini düzenleyen törel davranış kurallarının, yasalarının ve ilkelerinin toplamıdır.” şeklinde tanımladı. Korku, ödev bilinci ve sorumluluk bilincinin ahlakın gelişiminde önemli rolü olduğunu ifade eden Prof. Dr. İdris Şahin, insanların ahlaken ilerlemesi için, benliğinin farkındalık düzeyinin artmasının gerektiğini olduğunu, farkındalığı artan kişilerin kendisine daha yüksek bir ahlaki referans noktası seçeceğini dile getirdi.

“Korku ve baskı ahlak anlayışını zayıflatır”

Bir eylemin ahlaklı olması için öncelikle insanda vicdanın olması gerektiğini vurgulayan Şahin, sevgi, cömertlik, fedakarlık, adalet ve tutarlılığın ahlak eyleminin oluşumunda önemli rolü olduğunu belirterek, yalan ve çifte standarttın vicdanı öldürdüğünün altını çizdi. Ahlakın tarihi gelişimi hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. İdris Şahin, ilk olarak dünyanın en büyük ahlaksızlığının Kabil’in kardeşi Habil’i öldürmesi ile başladığını söyledi. Korku ve şiddetin hakim olduğu toplumlarda ahlak seviyesinin düşük olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Şahin, eğitim seviyesi arttıkça ahlak seviyesinin de arttığını ve eğitimli kişilerin hiçbir baskı altında kalmadan kendi kendisini yönetebildiğini söyledi.

“Dinin ahlak felsefesinde önemli rolü vardır”

Dinin insan için olduğunu ve bütün dinlerin insan ilişkilerini öğrettiğini söyleyen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Yahudilik ve Hıristiyanlık dinlerinin ahlak anlayışından da bahsederek İslam dini ile ahlak ilişkisini anlattı. İslam dininin; faiz yasağı, öldürmemek, adalet önerisi, yalan yasağı gibi emirleri ile gündelik yaşamı düzenlediğinin altını çizen Prof. Dr. Şahin, İslami öğretinin ağırlık merkezi ahlak olmasına rağmen, İslam düşüncesinde, bu hususun gerektiği şekilde vurgulanmadığını, 15 asırlık İslam tarihinde ahlakın hiçbir zaman eğitim faaliyetlerinin odak noktasını oluşturmadığını ifade etti.

Dede Korkut, Orhun Kitabeleri, Oğuz Destanı ve Kutadgu Bilig eserlerinde vurgulanan; erdem, sorumluluk, kuralcı, doğru sözcü, cömert, bilge olmak, fazilet sahibi olmak, sözünde durmak, yumuşak huylu ve alçak gönüllü olmak, ihmalkar olmamak, sabırlı olmak, merhametli ve şefkatli olmak gibi deyimlerin gelecekte de önemini koruyacağını dile getiren Prof. Dr. Şahin, bu kavramların, bireyin ahlak seviyesini oluşturacağını vurguladı.

Program sonunda, prof. Dr. İdris Şahin, etkinliğe emek verenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.