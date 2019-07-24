0553 313 94 23

Düzce Üniversitesi tanıtım ve tercih ofisi Düzcelilerin hizmetinde

Düzce Üniversitesi, 2019 YKS sonuçlarına göre tercihlerde bulunacak Düzceli üniversite adayları için Tanıtım ve Tercih Ofisini hizmete sundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Düzce Üniversitesi tanıtım ve tercih ofisi Düzcelilerin hizmetinde

Düzce Üniversitesi, 2019 YKS sonuçlarına göre tercihlerde bulunacak Düzceli üniversite adayları için Tanıtım ve Tercih Ofisini hizmete sundu.


Açık Kapı, Açık Kampüs, Açık Ders gibi hayata geçirdiği uygulamalarla şehir-üniversite bütünleşmesine büyük katkı sağlayan Düzce Üniversitesi, tercih döneminde de Düzceli üniversite adaylarını yalnız bırakmadı. 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki tercih dönemi boyunca Düzce şehir merkezindeki Anıtpark’ta kurulan Düzce Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Ofisi, Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen öğrencilere yönelik tanıtım, bilgilendirme ve danışma hizmeti vererek öğrencilere gelecekleri ile ilgili kariyer planlamalarına destek oluyor.



Üniversite adaylarının merak ettikleri tüm sorulara cevap veriliyor


Düzce Üniversitesi’nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları, öğrencilere sunulan sosyal, kültürel, bilimsel olanaklar ve kampüs yaşamı gibi birçok konuda yol gösterici bilgilerin aktarıldığı Tanıtım ve Tercih Ofisinde, üniversite adaylarının kafasındaki soru işaretleri giderilerek merak ettikleri tüm sorulara cevap veriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA, Dadaab'daki mültecilere "ışık" oluyor
    1. TİKA, Dadaab'daki mültecilere "ışık"..
    2. Katil Sisi’nin bakanından skandal..
    3. (Özel) 600 yılık gelenekte bir ilk,..
    4. MESKİ dijital arşivlemeye geçiyor
    5. Demirtaş: “Çocuklarımıza unutulmaz bir..
    6. Daimler AG'den ikinci çeyrekte 1,6..
    7. TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış..
    8. Portekiz'de yere izmarit atana 250..
    9. İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı
    10. Samsun’da acı olay
    11. Düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu..
    12. Bombaylı genç, elektrikli bisikletini..
    13. Afganistan’da kadın milletvekili..
    14. Zeytinin Anadolu topraklarındaki..
    15. Anayasa Mahkemesinden kanun iptali
    16. Dünyaca ünlü banka JP Morgan,..
    17. Burhaniye’de bağlama kursu ilgi gördü
    18. TOKİ’den kim ev alır?
    19. Kütahya’da Gazeteciler ve Basın Bayramı
    20. Burhaniyeli simitçi vatandaşları..
    21. Beymen Club Fotoğraf Yarışması'na..
    22. Hakan Atilla Türkiye’de
    23. Lilonlu’ya yeni pazar yeri
    24. Türkiye'den AB açıklaması: Kendilerini..
    25. MEB'den YKS adaylarına binlerce..
    26. Yüksekten düşen işçi yaralandı
    27. Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan..
    28. Milli yelkenci Ecem Güzel, Tokyo..
    29. Uluslararası UMKE Tatbikatı Malatya’da..
    30. Ezineli hacı adayları mukaddes..
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!