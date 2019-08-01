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Düzce Üniversitesi sel felaketi için yardım kampanyası düzenliyor

Düzce Üniversitesi, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanında topluma karşı sorumluluğun bir gereği olarak Düzce’de yaşanan sel felaketinde yaraların sarılması için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:59
Düzce Üniversitesi sel felaketi için yardım kampanyası düzenliyor

Düzce Üniversitesi, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanında topluma karşı sorumluluğun bir gereği olarak Düzce’de yaşanan sel felaketinde yaraların sarılması için çeşitli çalışmalar yürütüyor.


Düzce Üniversitesi Senatosu bu kapsamda, aldığı kararla Düzce’de yaşanan sel afetinde mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza katkı ve destek sağlamak amacıyla Düzce Üniversitesi mensupları arasında maddi yardım kampanyası düzenledi.


Düzce’nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan sel felaketinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımız için Düzce Üniversitesi mensupları, 04.11.2019 tarihine kadar, T.C Halk Bankası Düzce Şubesi’ndeki, TR21 0001 2009 3270 0004 0004 11 İBAN veya 04000411 Hesap Numaralı Düzce Üniversitesi Mensupları Sel Felaketi Yardım Hesabı’na destek olabilecekler.


Düzce Üniversitesi maddi destek kampanyasının yanı sıra selin bilimsel açıdan incelenmesi için Rektörlükçe oluşturulan bilim heyetinin, yaptığı inceleme, gözlem ve değerlendirmeler sonucunda“İlk Teknik Değerlendirme Raporu” hazırlayarak ilgili makamlara sunmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:59
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