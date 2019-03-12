0553 313 94 23

Düzce Üniversitesi öğrencileri bilgisayar mühendisliği kongresine katıldı

Düzce Üniversitesi Yazılım ve Enformatik Topluluğu (DUYET), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından düzenlenen “15.

12 Mart 2019 Salı 12:14
Düzce Üniversitesi öğrencileri bilgisayar mühendisliği kongresine katıldı

Düzce Üniversitesi Yazılım ve Enformatik Topluluğu (DUYET), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından düzenlenen “15. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi”ne katıldı.


Bu yıl 15.’si gerçekleşen kongreye; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çevik, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Hülya Küçükkaras, öğretim elemanları ve Türkiye’nin dört bir yanında öğrenim gören Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri katıldı.


2005 yılından günümüze her yıl farklı bir üniversitede yapılan kongrenin açılışında konuşan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek; “Günümüzde insanlığı yeni bir endişe almış durumda; bu endişe insan gibi düşünen ve davranan kurnaz robotların gelecekteki rolü üzerinde konumlanmaktadır. Daha önce çizgi filmlerde gördüğümüz robotların geleceğin dünyasında işlerimizin yüzde 50 ila 70’ini elimizden alacağı öngörülüyor. Nitekim bizler bugün, teknolojik dönüşümün izini daha fazla sürmek zorundayız. Bu izi ise sadece önümüzdeki on yıl için değil, hayatlarımızın geri kalanında sürekli devam ettirmeliyiz. Dolayısıyla ülkemizin, geleceğin dünyasında güçlü bir aktör olmasını istiyorsak, bilişim alanında gerçekleştirilen yenilikçi çalışmalara yoğunlaşmalıyız. Çünkü artık teknoloji şirketleri dünyanın en büyük markaların önüne geçerek, zirvede yer almaktadırlar. Günümüzde Facebook, Google, Netflix ve Amazon’un piyasa değeri çoğu ülkenin toplam ekonomisinden daha büyük hacme ulaşmıştır.” şeklinde konuştu.


Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Hülya Küçükkaras, yaptığı konuşmada; günümüz dünyasında bilgisayar mühendislerinin sabırlı, yenilikçi ve dayanışma içerisinde çalışmaları gerektiğinden ve Oda’nın üyelerine sunduğu olanaklardan bahsetti.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürcan Çetin ise yaptığı konuşmada; sanayi sonrası toplumu ve Endüstri 4.0 sonrası toplumsal dönüşümü, Toplum 5.0 dolayımıyla teknoloji ile barışılarak teknolojinin insanlığa katacağı olumlu etkileri olarak vurguladı.


Konuşmaların ardından Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Hülya Küçükkaras’a plaket takdiminde bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, kongreye katkıları için, başta öğrenciler olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.


Türkiye’nin en büyük ulusal öğrenci kongresi olan BİLMÖK ile bilişim alanında öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere akademisyenleri, alanında uzman konuşmacıları ve bilişim sektörü çalışanlarını bir araya getirerek, geniş bir bilgi havuzunun oluşturulması hedefleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:14
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü
    1. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    2. Antalya Şehir Tiyatroları ilçelerde
    3. "Çağdaş yaşam" budalalığı göğüs..
    4. MSB az önce duyurdu: Yerle bir edildi
    5. Venezuela'da uçak düştü: 4 asker ve..
    6. İngiliz parlamentosu Brexit..
    7. Sessiz dünya için işaret dilini..
    8. “Aşı Candır Hayat Kurtarır”
    9. Binlerce sokak hayvanı sıcak bir..
    10. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları..
    11. UDEF, 51 ülkeden gelen uluslararası..
    12. Türkiye Gazetesine ’En iyi haber ’..
    13. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    14. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    15. Samsun şehitler için yürüyecek
    16. Kırıkkale Üniversitesine "TS EN ISO..
    17. Yabancı öğrencilerden İstiklal Marşı..
    18. CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376..
    19. Görme Engelliler Judo Milli Takımı..
    20. Bursaspor'da Galatasaray maçı..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü