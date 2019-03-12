Düzce Üniversitesi öğrencileri bilgisayar mühendisliği kongresine katıldı

Düzce Üniversitesi Yazılım ve Enformatik Topluluğu (DUYET), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından düzenlenen “15. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi”ne katıldı.

Bu yıl 15.’si gerçekleşen kongreye; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çevik, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Hülya Küçükkaras, öğretim elemanları ve Türkiye’nin dört bir yanında öğrenim gören Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri katıldı.

2005 yılından günümüze her yıl farklı bir üniversitede yapılan kongrenin açılışında konuşan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek; “Günümüzde insanlığı yeni bir endişe almış durumda; bu endişe insan gibi düşünen ve davranan kurnaz robotların gelecekteki rolü üzerinde konumlanmaktadır. Daha önce çizgi filmlerde gördüğümüz robotların geleceğin dünyasında işlerimizin yüzde 50 ila 70’ini elimizden alacağı öngörülüyor. Nitekim bizler bugün, teknolojik dönüşümün izini daha fazla sürmek zorundayız. Bu izi ise sadece önümüzdeki on yıl için değil, hayatlarımızın geri kalanında sürekli devam ettirmeliyiz. Dolayısıyla ülkemizin, geleceğin dünyasında güçlü bir aktör olmasını istiyorsak, bilişim alanında gerçekleştirilen yenilikçi çalışmalara yoğunlaşmalıyız. Çünkü artık teknoloji şirketleri dünyanın en büyük markaların önüne geçerek, zirvede yer almaktadırlar. Günümüzde Facebook, Google, Netflix ve Amazon’un piyasa değeri çoğu ülkenin toplam ekonomisinden daha büyük hacme ulaşmıştır.” şeklinde konuştu.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Hülya Küçükkaras, yaptığı konuşmada; günümüz dünyasında bilgisayar mühendislerinin sabırlı, yenilikçi ve dayanışma içerisinde çalışmaları gerektiğinden ve Oda’nın üyelerine sunduğu olanaklardan bahsetti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürcan Çetin ise yaptığı konuşmada; sanayi sonrası toplumu ve Endüstri 4.0 sonrası toplumsal dönüşümü, Toplum 5.0 dolayımıyla teknoloji ile barışılarak teknolojinin insanlığa katacağı olumlu etkileri olarak vurguladı.

Konuşmaların ardından Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Hülya Küçükkaras’a plaket takdiminde bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, kongreye katkıları için, başta öğrenciler olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Türkiye’nin en büyük ulusal öğrenci kongresi olan BİLMÖK ile bilişim alanında öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere akademisyenleri, alanında uzman konuşmacıları ve bilişim sektörü çalışanlarını bir araya getirerek, geniş bir bilgi havuzunun oluşturulması hedefleniyor.