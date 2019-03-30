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Düzce Üniversitesi kurucu rektöründen, Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “İyiliğin ve Sevginin Artması İçin Değer Üretmek” konulu konferans vermek üzere Atatürk Üniversitesine gelen Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:30
Düzce Üniversitesi kurucu rektöründen, Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “İyiliğin ve Sevginin Artması İçin Değer Üretmek” konulu konferans vermek üzere Atatürk Üniversitesine gelen Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Prof. Dr. Şerifoğlu, Kariyer Merkezinden gelen konferans teklifini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.


Gerçekleşen konferansın verimli geçtiğini ve öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bırakacağını umut ettiğini belirten Sivrikaya, Kariyer Merkezinin gerçekleştirdiği çalışmalara verdiği destekten ötürü Rektör Çomaklı’yı tebrik etti.


Konuğu Funda Sivrikaya Şerifoğlu’na Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, Kariyer Merkezinin de Yeni Nesil Üniversite Projesi kapsamında kurulan etkin birimlerden biri olduğuna vurgu yaptı.


Öğrencilerin kariyer planlaması anlamında Kariyer Merkezinden aktif olarak faydalandıklarına dikkat çeken Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Kariyer Merkezimiz sadece aktif öğrencilerimiz için değil, mezunlarımız için de çalışmalar gerçekleştiriyor. Üniversitemiz 200 binden fazla mezunuyla Türkiye’nin en büyük eğitim kurumlarının arasında yer alıyor. Mezunlarımız arasında bakanlar, milletvekilleri, rektörler, iş adamları, sanatçı ve akademisyenlerle birlikte devlet kademelerinde önemli görevler üstlenen yetkililer var. Bununla birlikte, dünyanın dört bir tarafından gelerek üniversitemizde eğitim görüp, sonrasında ülkelerine hizmet eden on binlerce uluslararası mezunumuz var. Bu öğrencilerimizin mezuniyet sonrası ülkemiz ile kendi ülkeleri arasında her alanda köprü kurmaları bizlere gurur veriyor”


Rektör Çomaklı ziyaretin ardından konuğu Şerifoğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:30
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