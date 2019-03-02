0553 313 94 23

Düzce Üniversitesi Gürcistan’daki Expo Georgia fuarı’nda tanıtıldı

Düzce Üniversitesi, Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenen Expo Georgia Üniversite Tanıtım Fuarı’na katılarak yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da uluslararası tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:53
Düzce Üniversitesi Gürcistan’daki Expo Georgia fuarı’nda tanıtıldı

Düzce Üniversitesi, Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenen Expo Georgia Üniversite Tanıtım Fuarı’na katılarak yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da uluslararası tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.


Yurt dışından birçok üniversitenin katılım gösterdiği Expo Georgia Üniversite Tanıtım Fuarı’nda Düzce Üniversitesi’ni;Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nden Öğr. Gör. Kağan Ağan temsil etti.


Uluslararası tanıtım organizasyonunda; Düzce Üniversitesi’nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programları ile ilgili bilgiler paylaşılarak öğrencilere sunulan sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif olanaklar hakkında ziyaretçiler bilgilendirildi. Fuarda, yabancı uyruklu öğrenciler için yapılan ve 42 üniversite tarafından kabul edilen Düzce Üniversitesi’nin DÜ-YÖS sistemi de (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav Başvuru ve Tercih Sistemi) tanıtılarak sınav ve yerleştirme süreci konusunda faydalı sunumlar gerçekleştirildi.


Düzce Üniversitesi tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği standa yoğun ilgi gösterilirken, Çevre ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Programı kapsamında yapılan proje ve faaliyetler hakkında da uluslararası ziyaretçilere detaylı bilgiler aktarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:53
  1. sergi
  2. bilim
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne başsağlığı
    1. Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne..
    2. Milletvekili Işık’tan İzniklilere müjde
    3. Kuzey Kore’de bir grup geçici hükumet..
    4. Bakan Soylu’dan Diyarbakır’da Çevik..
    5. PAÜ’de Motor Test Laboratuarı kuruldu
    6. (Özel) Evine hırsız girdi diye geldi,..
    7. İnekleri elektrik çarptı
    8. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü..
    9. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    10. Süper Lig’de usta-çırak haftası
    11. Lider Başakşehir, Malatya’ya konuk..
    12. Didim’de silahlı tehdit olayının..
    13. Başkan Kocadon Seydikemerlilerle..
    14. Palandöken: “Epilasyon cihazları..
    15. Van’da 132 yerleşim yerinde karla..
    16. Mehmet Tosun turizmcilerle bir araya..
    17. TSK son dakika haberleri askerlik 9..
    18. Kadınlar sordu,Dr.Mehmet Nil Hıdır..
    19. İki bebeklerini kaybeden aile üçüncü..
    20. Fatih Terim'den büyük neşter! İşte..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı