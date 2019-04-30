0553 313 94 23

Düzce Üniversitesi fındık verimini ve kalitesini artırmak için çalışıyor

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi; “Sürdürülebilir Fındık Üretiminde Verim ve Kalitenin Arttırılması, Entegre Mücadele Yöntemleriyle İyileştirme Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi” projesi kapsamında firmalarla iş birliği sözleşmesi imzaladı.

30 Nisan 2019 Salı 19:26
Düzce Üniversitesi fındık verimini ve kalitesini artırmak için çalışıyor

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi; “Sürdürülebilir Fındık Üretiminde Verim ve Kalitenin Arttırılması, Entegre Mücadele Yöntemleriyle İyileştirme Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi” projesi kapsamında firmalarla iş birliği sözleşmesi imzaladı.


Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü Muzaffer Taviloğlu ve davetli konuklar katıldı.


İş birliği sözleşmesini Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. adına Genel Müdür Muzaffer Taviloğlu ve İstanbul İhracatçı Birlikleri adına ise Ali Haydar Gören imzaladı.


Bu çalışma ile ülkemize stratejik ve ekonomik katkısının yanı sıra bölge insanları için de önemli bir geçim kaynağı olan fındığın, mevcut üretim koşullarındaki maliyetlerinin düşürülmesi, karlılık oranının artırılması, bölgede kadının ekonomik ve toplumsal hayata katılımıyla bölgesel kalkınmanın güçlenmesi amaçlanmaktadır. Üniversite ve sanayi iş birliğiyle sergilenen maksimum fayda ile aile ekonomisine katkının arttırılarak, çok paydaşlı çalışma örneğinin, fındık üretim bölgelerinde uygulamaya alınması neticesinde köyden kente göçün tersine hareketi tetikleyebileceği, kırsalda yaşam kalitesinin artmasına etki edebileceği de ön görülmektedir.


İş birliği sözleşmesi ile fındık üretim alanlarında etkili ana hastalık ve zararlılarla mücadelede alternatif yöntemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanabilirliği, gereksiz kimyasal kullanımının azaltılarak çevreye zararın indirgenmesi, kültürel işlem uygulamalarının iyileştirilmesi, doğal dengenin korunmasına yönelik çalışmaların artırılması ile verim ve kalitede artış planlanmaktadır.


Yapılacak çalışma ile uygulamaların bölge üreticileri tarafından proje bahçesinde gözlemlenmesi sonucu bu alanda çalışmaların artması, yeniliklerin benimsenerek geniş kitlelerce kabul görmesi, verim ve kalitenin artırılması ile dünya pazarına etkisi hedeflenmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 19:26
  1. doğa
  2. bilim
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
    1. Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
    2. İlkay öğretmeni kendisine aşık olan..
    3. Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden..
    4. Cezayirli öğrenciler "Buteflika..
    5. AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı..
    6. Köylülerden taşocağına tepki
    7. Sahur ve iftar vakitlerinde nasıl..
    8. AK Parti MYK toplandı
    9. 1 Mayıs Çarşamba İstanbul'da hangi..
    10. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı..
    11. Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu!..
    12. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    13. Düzce Üniversitesi fındık verimini ve..
    14. TSO Meclis Başkanı Ünal’dan 1 Mayıs..
    15. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    16. Samanlıktan Kalaşnikof tüfek çıktı
    17. Trabzonspor, Kayserispor maçı..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet..
    19. MHP’den Fransa’ya katliam suçlaması
    20. Azimet Ceyhan kimdir? Terör örgütü..
    21. Türkiye genelinde ataması yapılan 3..
    22. Ergani'de otomobilin 2 yayaya çarpması
    23. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Suriye..
    24. Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya..
    25. Erdoğan-Putin görüşmesinde, ikili..
    26. Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket!..
    27. Galatasaray-Beşiktaş derbisine doğru
    28. Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme
    29. Guaido: "Bu geri dönüşü olmayan bir yol"
    30. Trabzon'da DAEŞ operasyonu! 2 tutuklama
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı