Düzce Üniversitesi fındık verimini ve kalitesini artırmak için çalışıyor

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi; “Sürdürülebilir Fındık Üretiminde Verim ve Kalitenin Arttırılması, Entegre Mücadele Yöntemleriyle İyileştirme Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi” projesi kapsamında firmalarla iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü Muzaffer Taviloğlu ve davetli konuklar katıldı.

İş birliği sözleşmesini Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. adına Genel Müdür Muzaffer Taviloğlu ve İstanbul İhracatçı Birlikleri adına ise Ali Haydar Gören imzaladı.

Bu çalışma ile ülkemize stratejik ve ekonomik katkısının yanı sıra bölge insanları için de önemli bir geçim kaynağı olan fındığın, mevcut üretim koşullarındaki maliyetlerinin düşürülmesi, karlılık oranının artırılması, bölgede kadının ekonomik ve toplumsal hayata katılımıyla bölgesel kalkınmanın güçlenmesi amaçlanmaktadır. Üniversite ve sanayi iş birliğiyle sergilenen maksimum fayda ile aile ekonomisine katkının arttırılarak, çok paydaşlı çalışma örneğinin, fındık üretim bölgelerinde uygulamaya alınması neticesinde köyden kente göçün tersine hareketi tetikleyebileceği, kırsalda yaşam kalitesinin artmasına etki edebileceği de ön görülmektedir.

İş birliği sözleşmesi ile fındık üretim alanlarında etkili ana hastalık ve zararlılarla mücadelede alternatif yöntemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanabilirliği, gereksiz kimyasal kullanımının azaltılarak çevreye zararın indirgenmesi, kültürel işlem uygulamalarının iyileştirilmesi, doğal dengenin korunmasına yönelik çalışmaların artırılması ile verim ve kalitede artış planlanmaktadır.

Yapılacak çalışma ile uygulamaların bölge üreticileri tarafından proje bahçesinde gözlemlenmesi sonucu bu alanda çalışmaların artması, yeniliklerin benimsenerek geniş kitlelerce kabul görmesi, verim ve kalitenin artırılması ile dünya pazarına etkisi hedeflenmektedir.