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Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Merkezi dünya sıralamasına girdi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı’na bağlı olarak çalışan Çocuk Diyabet Merkezimiz sertifiye oldu.

15 Mart 2019 Cuma 12:13
Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Merkezi dünya sıralamasına girdi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı’na bağlı olarak çalışan Çocuk Diyabet Merkezimiz sertifiye oldu.


Çocuk Diyabet Merkezi’nin sertifiye olması için 2017 Mayıs ayında başlatılan çalışmalardan olumlu sonuç alarak, Türkiye’de 2. , dünya da ise 42. Merkez olma özelliğini gösterdi. Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Merkezi, almış olduğu bu sertifika ile; Dünya Çocuk ve Adolesan Diyabeti Çalışma Grubu (ISPAD) altında veri toplamak, hasta bakım kalitesinde ölçme-değerlendirme ve standardizasyon oluşturmak amacıyla oluşturulmuş olan SWEET projesi tarafından “collaborative center” olarak tanındı.


Süreç hakkında açıklamalarda bulunan Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu,başvurudan sonra yoğun bir dökümantasyon süreci yaşandığını, 17 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen teftiş sonucunda nihai karar verilerek, Çocuk Diyabet Merkezimiz, sertifika almaya hak kazandı. Denetleme süreci hakında da bilgiler veren Prof. Dr. Arslanoğlu, denetlemede; fiziksel ortam, diyabet ekibinin kadrosu ve nitelikleri, eğitim materyalleri, bilimsel yayınlar, merkezin vizyon ve misyonunu anlatan sunum, hastalarla iletişim gibi konularının incelendiğini ve tüm ekip üyeleri ve hastalarla bire bir görüşmeler yapıldığını ifade etti.


Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Hastanesine gelen teftiş ekibi içerisinde; Hannover’den SWEET Veri Merkezi’nden Pediatrist Dr.Katharina Klee ve Budapeşte Semmelweis Üniversitesi Çocuk Diyabet Bölümü Başkanı Prof Dr Peter Toth-Heyn’in yer aldığını söyleyen Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Gönderilen 10 sayfalık raporun özetinde olağanüstü ekip dinamiği ve çocuk dostu materyallere dikkat çekildiğini belirterek, diyabet hemşiresi ve diyetisyen sayısının artırılması tavsiyesinde bulunduklarını dile getirdi.


Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi ekibinde; kendisi ile birlikte Sosyal Hizmet Uzmanı Gülşen Aytar, Diyabet Hemşiresi Figen Akçalı ve kısmi zamanlı olarak Diyetisyen Merve Karakuş’un yer aldığını söyleyen, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, “Yeni hedef, çıtayı yükselterek aralarında Stanford, Denver gibi birçok iddialı örneklerin de bulunduğu 50’nin üzerinde ve giderek artan sayıdaki, henüz başvuran merkezler tarafından geçilmeden ilk 31 deki ‘referans merkezleri’ arasına girebilmektir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:13
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