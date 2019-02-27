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Düzce Üniversitesi bunu hep yapıyor

Adil bir yönetim, yenilikçilik, katılımcılık, hesap verebilirlik, sürekli gelişme ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nce hayata geçirilen ve her ay düzenli olarak gerçekleştirilen “Açık Kapı Uygulaması” devam ediyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:52
Düzce Üniversitesi bunu hep yapıyor

Adil bir yönetim, yenilikçilik, katılımcılık, hesap verebilirlik, sürekli gelişme ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nce hayata geçirilen ve her ay düzenli olarak gerçekleştirilen “Açık Kapı Uygulaması” devam ediyor.


Akademik ve idari personeller ile öğrenciler başta olmak üzere tüm mensupların sorunlarını, eleştirilerini, gözlem, tespit ve önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla düzenlenen Açık Kapı Günü’nün 28.sine paydaşlar ve Düzceli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Açık Kapı Gününe katılan; yurttaşları ve mensupları Rektörlük makamında kabul eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kendisine iletilen soru, görüş ve önerileri dinledi. Oldukça yoğun geçen “Açık Kapı Günü”nde mensupların dile getirdiği fikir, öneri ve sorunları not eden Rektör Çakar, gündeme gelen konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Düzce Üniversitesi’nin gücünü tüm değerleriyle birlikte hareket etmesinden aldığını belirten Prof. Dr. Çakar, Açık Kapı Uygulamasının bu değerleri harekete geçirdiğini ifade ederek uygulamanın Düzce Üniversitesi’nin gelişmesine ve kurumsal aidiyetine de önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:52
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