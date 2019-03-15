Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Dr. Talat Bahçebaşı Poliklinik binası yeni sosyal alanında gerçekleştirilen programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, hastane yönetimi ile hastanemizde görev yapan öğretim üyeleri, asistanlar ve tüm sağlık çalışanları katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılının kutlandığını anımsatarak, şiddetten uzak, huzurlu ve keyifli ortamlarda nice bayramlar geçirilmesini diledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu ise yaptığı konuşmada, "Bu günü, ülkemizin varoluş mücadelesinde sağlığın her alanında ileri gitme ve çalışma azmimizin birlikteliği olarak görüyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın altında bugünü kutlamamızı sağlayan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu’nun konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İdris Şahin, tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, hizmete giren sosyal alanın hastane çalışanlarına hayırlı olmasını temennisi ile konuşmasını sonlandırdı. Son olarak söz alan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da, “Her fırsatta söylediğim gibi sizlerle çalışmaktan, bu üniversitenin rektörü olmaktan, bu birliktelikten ve bu yol arkadaşlığından büyük mutluluk duyuyorum. Bugünün en güzel mesajı; sağlıkta şiddetin olmadığı beyaz kodun yazılmadığı, sağlıkta huzur ile hizmet ettiğimiz nice günler nasip olması. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin. Huzurla, sağlıkla, sıhhatle çalışmayı nasip etsin. Bu alan bundan sonra siz değerli personelimizin hizmetinde olacak. İnşallah burada da nice güzel günler ve anılar biriktirirsiniz. Bayramınız kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Allah hayırla ve huzurla çalışmayı nasip etsin" diye konuştu.