Düzce TSO komite ve meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) olağan meclis toplantısı ile 2019 yılı ilk Toplu Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Dertli’nin açılış konuşmasıyla başladı. Gündem maddelerini meclis üyelerine aktaran Dertli, ilk sözü oda faaliyetlerini anlatması için Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’e verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 25 Şubat - 19 Mart tarihleri arasında oda adına gerçekleştirilen faaliyetleri meclis üyelerine aktardı. Şubat ayı mizanlarının görüşülmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi.

Şahin “Bizim için ne yaptınız sorusuna gönül rahatlığı ile cevap vermeliyiz”

Yönetmelik gereği yılda iki kez gerçekleştirilmesi gereken Toplu Meslek Komiteleri Toplantılarının ilki odamızda gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının İcra Komiteleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin “Haziran ayından itibaren 11 meslek komitemizin her birinden bir proje üretmelerini rica ediyorum. İlgili meslek grubu üyelerimizin bir sorununu çözmek ya da işlerini daha ileriye getirecek her proje faaliyeti için oda meclisimizden sizlere bütçe tahsis edelim. Bu konuda meclisimiz de yönetim kurulumuz da hazır. Bu işte biz de meslek komitesi içinde varız. Arkadaşlar, asıl olan şu; süremiz 4 yıl ve bir yılı zaten geçti. Bir meslek grubu üyemiz, görev süremiz bitince bize ‘bizim için ne yaptınız ?’ diye sorsa, gönül rahatlığı ile cevap verebilmemiz lazım. Bunu yapamıyorsak sıkıntı var demektir. Devir artık proje devri, dünyada da böyle, ülkemizde de böyle. Proje üretmeden mali kaynak sağlamak artık imkansız. Yakın geçmişte olduğu gibi can suyu kredisi, nefes kredisi gibi ayrıcalıklı mali kaynak sağlamak zor görülüyor. Kısaca proje varsa para var, yoksa para yok. Şu anda en çok kaynak KOSGEB de var, ancak KOSGEB den de daha büyük çaplı mali kaynak almak isterseniz buraya da proje sunmak zorundasınız. Düzce’de maalesef ciddi boyutlarda bir araya gelememe problemi var. Bizim Düzce’de şimdiye kadar 8-10 adet UR-GE projesi yapmamız gerekirdi. Şu anda elimizde Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilen bir ur-ge projemiz var, brode sanayicileri ile ilgili. Bu proje, inşallah brode sanayicilerimiz gerçekten sahiplenir de yürütülebilir. Normal şartlarda, örneğin bir Bursa’da olduğu gibi, üyelerimizin bize gelip neden bir küme projesi yapmıyorsunuz diye hesap sorması lazım iken, biz üyelerimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Yani biz arz oluşturup, talep yaratmaya çalışıyoruz. Aslında bunun tersi olması lazım, yani bize talep gelecek bir gereğini arz edeceğiz. TOBB Konseyinde de olsun, gerek çeşitli bakanlıklarda olsun her platformda Düzce’nin sorunları ve çözüm önerilerimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Düzce’de bir Gümrük Müdürlüğü, bir TSE İl temsilciliği kurulması gerektiği, daha fazla yatırım gelmesi için OSB alanlarının genişletilmesi gerektiği gibi konuları gündemde tutmaya çalışıyoruz” dedi

2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde bir Düzce fuar olacağını işaret eden Şahin “Bu fuar Düzce’de organize edilen ilk ulusal fuar. Bu fuar ayrıca TOBB un ulusal fuar takvimine de girdi. Bu ilk fuar tecrübemiz olacak, belki bazı hatalarımız olabilir, beklentileri tam karşılayamayabiliriz. Ancak, bunlar daha iyisini yapabilmemiz için bize yol gösterecek" şeklinde konuştu.

Tuncay Şahin’in ardından kürsüye çıkan Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, "Göreve geldiğimiz Nisan 2018 itibariyle uyum içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyor, üyelerimizin menfaatlerine olacak konuları yerel ve ulusal platformlarda gündeme getirmeye çalışıyoruz. Burada bu toplantıyı yapma sebebimiz siz değerli komite üyelerimize hem neler yaptığımızı anlatmak, hem de sizlerin değerli görüşlerini alarak izleyeceğimiz yolda katkılarınızı edinmektir. Sadece bu toplantı özelinde değil istediğiniz her an bizlere ulaşabilir, odamızın, ilimizin sorun ve çözüm önerilerini bizlere iletebilirsiniz. Ülkemizin ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiği bugünlerde hem hükümet kanadından hem de üst birliğimiz olan TOBB kanadından gelen bir çağrı var. Barkovizyonda da gördüğünüz üzere İstihdam Seferberliği 2019 adında bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya işverenin lehine olan, istihdamı destekleyen ve bu sayede de ekonomimize hareket kazandıracak bir kampanyadır. Bu nedenle istihdam 2019 kampanyasına elimizden gelen azami desteği sağlamamız gerekiyor.Düzce’de ilk kez 2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Düzce Fuarı da bizim için önemli bir gelişme. İlk olması sebebiyle de ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Tüm üyelerimizin fuara ilgi göstermelerini rica ediyoruz. İlerleyen zamanlarda oluşan ortama göre ihtisas fuarlarımız da olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Düzce TSO Koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz ve TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem de birer konuşma yaptılar.