Düzce TSO akreditasyon hazırlıklarına devam ediyor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, C olan Akreditasyon seviyesini B kategorisine yükseltmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Düzce TSO Personeline kurum içi iletişim, kalite yönetim sistemi ve performans değerlendirme tabloları hakkında eğitim verildi. TOBB’un uyguladığı akreditasyon kriterlerinin asıl amacının üye memnuniyetini üst seviyelere çıkarmak olduğunu ifade edilerek, rutin işleyişin dışında odanın ve oda personelinin üyelere sunması öngörülen hizmetler hakkında da bilgiler verildi.